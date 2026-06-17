Annesi, vefat eden kızı Ece İrtem'in cenazesinde ayakta duramadı: Cenaze alkışlarla uğurlandı | Video

17 Haziran 2026 | 14:53

Genç yaşta hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem’in (35) cenazesi, Kuşadası Hanım Camii’ne getirildi. İstanbul’daki evinde 15 Haziran 2026 tarihinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren İrtem’in ölümü, hem ailesini hem de hayranlarını derin bir üzüntüye boğdu. Cenaze alkışlarla son yolculuğuna uğurlanırken, Ece İrtem'in annesi ayakta durmakta zorlandı.