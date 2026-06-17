69. yaşa özel anlamlı jest! Yeşilçam'ın ahu bakışlısı Perihan Savaş için Frankfurt'ta salon ayağa kalktı...
17 Haziran 2026 | 09:56
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Perihan Savaş, Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali için gittiği Almanya'da unutulmaz bir sürprizle karşılaştı. Yeni yaşına giren sanatçı için festival ekibinin hazırladığı o anlamlı jesti sosyal medya hesabından paylaştı.
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