Alişan'a kızı Eliz'den güldüren soru! "Baba sen Okan Kurt'tan güçlü müsün?" | Video

17 Haziran 2026 | 10:04

Alişan'ın Buse Varol ile evliliğinden dünyaya gelen 5 yaşındaki kızı Eliz Tektaş'ın, Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un kaslarıyla ilgili babasına sorduğu soru yüzleri güldürdü. O kahkaha dolu anları Demet Akalın anında Instagram hesabından yayınladı.