Alişan'a kızı Eliz'den güldüren soru! "Baba sen Okan Kurt'tan güçlü müsün?" | Video
17 Haziran 2026 | 10:04
Alişan'ın Buse Varol ile evliliğinden dünyaya gelen 5 yaşındaki kızı Eliz Tektaş'ın, Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'un kaslarıyla ilgili babasına sorduğu soru yüzleri güldürdü. O kahkaha dolu anları Demet Akalın anında Instagram hesabından yayınladı.
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