Ünlü DJ Mahmut Orhan'ın Marmaris tatilinde sevgilisi Daria Iakubchik denize düştü! | Video

18 Haziran 2026 11:49

Ünlü DJ Mahmut Orhan, bir süredir Rus model Daria Iakubchik ile aşk yaşıyor. Sevgilisini konserlerinde bir an olsun yalnız bırakmayan Iakubchik, Orhan ile Marmaris'e gitti. Mahmut Orhan'ın bot kullandığı sırada yaptığı sert bir manevra sırasında dengesini kaybeden Iakubchik denize düştü. Rus model, o anlara ait videoyu sosyal medya hesabından, "Hadi bu video için birlikte bir başlık yazalım" notuyla yayımladı.