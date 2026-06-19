Kilis'te 275 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 tutuklama | Video
19 Haziran 2026 16:39
Kilis'te narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 275 bin 121 adet captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçlarından işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.A., Y.A. ve B.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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