Samsun'da 3 katlı marangoz atölyesi alevlere teslim oldu | Video
20 Haziran 2026 09:20
Samsun'da 3 katlı bir marangoz atölyesinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin tüm binayı sardığı yangında, bina kullanılamaz hale geldi.
Yoğun duman ilçenin birçok noktasından görülürken, yangın sonucu atölye büyük zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.
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