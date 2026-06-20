Samsun'da 3 katlı marangoz atölyesi alevlere teslim oldu | Video

20 Haziran 2026 09:20

Samsun'da 3 katlı bir marangoz atölyesinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin tüm binayı sardığı yangında, bina kullanılamaz hale geldi.