Hatay'da dehşet: Nişanlısından ayrılmak isteyen genç kadın ve babası vahşice katledildi! | Video
20 Haziran 2026 10:09
Hatay'da nişanlısı tarafından öldürülen Lamiya Azazi ve olayın faali olan damadın dans ettiği videoda olayda öldürülen babanın cep telefonuyla genç çiftin kaderini belirleyen anları kaydettiği görüldü. Ölen arkadaşı Lamiya'nın en son kendisiyle telefonda konuştuğunu ifade eden N.H., içeriye girdiğinde arkadaşı Lamiya'nın banyoda vurulduğunu, durumunun çok kötü olduğunu ve dışarıda annesinin bağırdığını söyledi.
"İÇERİYE GİRDİĞİMDE LAMİYA'YI BANYODA VURMUŞTU VE LAMİYA'NIN DURUMU ÇOK KÖTÜYDÜ VE DIŞARIDA ANNESİ BAĞIRIYORDU"
Nişanlısı tarafından ölen Lamiya ile en son telefonda konuşan arkadaşı N.H., "Ben ölen Lamiya'nın samimi arkadaşıyım. Birkaç gün önce Lamiya'nın nişanlısı buraya geldi, Lamiya ise altınlarını adama verdi ve seni istemiyorum dedi. Lamiya sonra burada kalmadı, o gün arkadaşına gitmişti. Olay gününde akşam saat 8 gibi Lamiya beni aradı. 'Sen benim yanıma gel, bir şeyler konuşacağım' dedi ve bende tamam dedim. O esnada tartışma sesleri işittim ve sonra buraya geldim. Lamiya beni 2 dakika önce aramıştı ve kapıya doğru baktım. Lamiya'nın nişanlısı Üstün, Yusuf Amcayı silahla vurmuş kapının önündeydi. Hemen içeriye girdiğimde Lamiya'yı banyoda vurmuştu. Lamiya'nın durumu çok kötüydü ve dışarıda annesi bağırıyordu. Lamiya'nın nişanlısı kapıdayken kafasına silah dayayıp bekliyordu. Ambulans ekipleri geldi ama Lamiya'nın nişanlısı yüzünden müdahale edemediler. O anda hiç kimse bir şey yapamadı. Lamiya'nın nişanlısı, öncelerinde Lamiya'yı sürekli seni öldüreceğim diye tehdit ediyordu. Bende mesajlarını görüyordum ve sürekli tehdit mesajları gönderiyordu. Lamiya, 'ben onunla konuşmak istemiyorum' diyerek nişanlısını engellemişti" dedi.
"O GÜN 2 DAKİKA ÖNCE LAMİYA BENİ ARAYARAK, 'ONDAN KURTULDUM, NİŞAN VEYA BAŞKA BİR ŞEY KALMADI VE ALTINLARINI DA ALIP GİTTİ"
Lamiya'nın ölmeden önce kendisini arayarak 'Çok şükür ondan kurtuldum' sözlerini söylediğini ifade eden arkadaşı, "Lamiya ölmeden 2 dakika önce beni aradı, 'Çok şükür ki kurtuldum' sözlerini söyledi. Ben konteynere geldiğimde sonra tartışma ve olaylar olmuş. Lamiya'nın nişanlısı nasıl buraya geldi kimse bilmiyor. Konteyner kenttin arkasında gelmiş. Lamiya'nın nişanlısı silahla burada beklerken hiç kimse onların yanına geçemedi. Lamiya ve nişanlısı 7 ay önce nişanlandılar. Lamiya'nın nişanlısı ilk başlarda böyle değildi ve iyiydi. Lamiya'nın nişanlısı Ramazan Bayramından şimdiye kadar çok değişmişti. Kurban Bayramında Lamiya gelmesini istemediği ve her şeyi bitirdiği için izin vermedi. Nişanlısı da seninle konuşmamız gerekiyor diyordu. Lamiya ise ben her şeyi bitirdim ve konuşacak bir şeyimiz yok dedi. Lamiya'nın nişanlısı, 'Ya ben seni alacağım ya da ben seni öldüreceğim' dedi. Bizde şaka yapıyor zannettik ve böyle bir şey yapmaz diye düşündük. Bende inanmıyordum ama nişanlısı böyle bir şey yaptı. O gün 2 dakika önce Lamiya beni arayarak, 'Ondan kurtuldum, nişan veya başka bir şey kalmadı ve altınlarını da alıp gitti' dedi. Lamiya'nın annesi de çok kötü durumda" ifadelerini kullandı.
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