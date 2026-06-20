Hatay'da dehşet: Nişanlısından ayrılmak isteyen genç kadın ve babası vahşice katledildi! | Video

20 Haziran 2026 10:09

Hatay'da nişanlısı tarafından öldürülen Lamiya Azazi ve olayın faali olan damadın dans ettiği videoda olayda öldürülen babanın cep telefonuyla genç çiftin kaderini belirleyen anları kaydettiği görüldü. Ölen arkadaşı Lamiya'nın en son kendisiyle telefonda konuştuğunu ifade eden N.H., içeriye girdiğinde arkadaşı Lamiya'nın banyoda vurulduğunu, durumunun çok kötü olduğunu ve dışarıda annesinin bağırdığını söyledi.