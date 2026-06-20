Video Yaşam Genç kadın refakatçi olarak hastaneye giderken kazada hayatını kaybetti | Video
Genç kadın refakatçi olarak hastaneye giderken kazada hayatını kaybetti | Video

Genç kadın refakatçi olarak hastaneye giderken kazada hayatını kaybetti | Video

20 Haziran 2026 09:30

Samsun’da hastanede yatan eltisine refakatçi olarak giderken içinde bulunduğu otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti, hastanın eşi olan araç sürücüsü ise ağır yaralandı.

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Kaza, 19 Mayıs ilçesi Samsun-Sinop yolu Erenköy mevkisinde saat 05.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesinde ikamet eden Mehmet Özmen (35), Bafra ilçesinde özel bir hastanede tedavi altında bulunan eşinin yanında refakatçi olarak kalması için yengesi Zeliha Özmen'i (33) hastaneye götürmek için yola çıktı. Mehmet Özmen idaresindeki 46 AGC 201 plakalı otomobil, 19 Mayıs ilçesi yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev alarak yanmaya başladı. Yanan araç itfaiye tarafından söndürülürken, ağır yaralanan sürücü Mehmet Özmen, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Araçta yolcu olarak bulunan Zeliha Özmen ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden kadının cenazesi, 19 Mayıs Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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