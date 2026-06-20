Genç kadın refakatçi olarak hastaneye giderken kazada hayatını kaybetti | Video

20 Haziran 2026 09:30

Samsun’da hastanede yatan eltisine refakatçi olarak giderken içinde bulunduğu otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti, hastanın eşi olan araç sürücüsü ise ağır yaralandı.