Genç kadın refakatçi olarak hastaneye giderken kazada hayatını kaybetti | Video
20 Haziran 2026 09:30
Samsun’da hastanede yatan eltisine refakatçi olarak giderken içinde bulunduğu otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti, hastanın eşi olan araç sürücüsü ise ağır yaralandı.
Hayatını kaybeden kadının cenazesi, 19 Mayıs Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:19
00:48
02:35
Samsun'da 3 katlı marangoz atölyesi alevlere teslim oldu | Video 20.06.2026 | 08:57
01:53
02:53
Küçükçekmece'de binada yangın! Bölgeye ekipler sevk edildi | Video 19.06.2026 | 16:34
00:27
Kilis'te 275 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 tutuklama | Video 19.06.2026 | 16:20
00:56
04:34
Silivri'de otlukta çıkan yangın gecekonduya sıçradı | Video 19.06.2026 | 15:41
00:18
Gaziantep’te 43 kişiyi 300 milyon TL dolandıran 3 şahıs yakalandı | Video 19.06.2026 | 14:43
01:21
01:38
01:16
Avcılar’da odun yüklü kamyonun devrildiği anlar kamerada | Video 19.06.2026 | 13:52
02:32
Mutfaktaki gizli tehlike: Hava fritözü bomba gibi patladı! | Video 19.06.2026 | 11:40
00:45
02:12
00:29
Dron destekli operasyonda seraya gizlenen Hint kenevirleri yakalandı | Video 19.06.2026 | 09:59
00:55
00:43
03:56
03:21
Kamyonun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti: Feci kaza kamerada! 18.06.2026 | 16:24