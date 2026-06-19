Silivri'de otlukta çıkan yangın gecekonduya sıçradı | Video
19 Haziran 2026 15:56
Silivri'de otluk alanda çıkan yangın gecekonduya sıçradı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.
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