Video Yaşam Silivri'de otlukta çıkan yangın gecekonduya sıçradı | Video
Silivri'de otlukta çıkan yangın gecekonduya sıçradı | Video

Silivri'de otlukta çıkan yangın gecekonduya sıçradı | Video

19 Haziran 2026 15:56

Silivri'de otluk alanda çıkan yangın gecekonduya sıçradı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.

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