Ankara’da türkücü İsmail Altunsaray, trafikte tartıştığı kişinin saldırısına uğradı! Dehşet anları kamerada | Video
20 Haziran 2026 13:32
Ses sanatçısı ve müzisyen İsmail Altunsaray’ın trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartışma yaşadığı kişi tarafından evine kadar takip edildiği ve eşi ile çocuklarının yanında saldırıya uğradığı iddia edildi. Korku dolu o anlar Altunsaray’ın eşinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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