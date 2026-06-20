Ankara’da türkücü İsmail Altunsaray, trafikte tartıştığı kişinin saldırısına uğradı! Dehşet anları kamerada | Video

20 Haziran 2026 13:32

Ses sanatçısı ve müzisyen İsmail Altunsaray’ın trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartışma yaşadığı kişi tarafından evine kadar takip edildiği ve eşi ile çocuklarının yanında saldırıya uğradığı iddia edildi. Korku dolu o anlar Altunsaray’ın eşinin cep telefonu kamerasına yansıdı.