Video Yaşam Kontrolden çıkan tır devrildi, trafik felç oldu! | Video
Kontrolden çıkan tır devrildi, trafik felç oldu! | Video

Kontrolden çıkan tır devrildi, trafik felç oldu! | Video

20 Haziran 2026 12:34

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesimi bağlantı yolunda kontrolden çıkarak devrilen tır, trafiğin aksamasına sebep oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Otoyolun Sakarya gişelerinden çıkan A.E. idaresindeki 34 BR 8793 konteyner yüklü tır, D-650 bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kaza sebebiyle bağlantı yolu trafiğe kapanırken, bölgeye jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Ayrıca ekipler, otoyoldan D-650 bağlantı yoluna araçların girişine izin vermedi. Dorseden ayrılan konteyner, vinç yardımıyla kaldırılarak bölgeye gelen başka bir tıra yüklendi. Trafik, tır ve konteynerin bölgeden kaldırılmasıyla normale döndü. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kontrolden çıkan tır devrildi, trafik felç oldu! | Video 01:31
Kontrolden çıkan tır devrildi, trafik felç oldu! | Video 20.06.2026 | 12:25
YKS sınavına geç kalan öğrenci, demir parmaklıklara tırmandı | Video 06:36
YKS sınavına geç kalan öğrenci, demir parmaklıklara tırmandı | Video 20.06.2026 | 12:09
Sahibinden kaçan dana kuyumcu dükkanına girdi: Panik anları kamerada | Video 05:31
Sahibinden kaçan dana kuyumcu dükkanına girdi: Panik anları kamerada | Video 20.06.2026 | 11:31
10 saniyeyle hayalleri kapıda kaldı: YKS’ye geç kalan öğrencinin üzüntüsü kamerada | Video 02:06
10 saniyeyle hayalleri kapıda kaldı: YKS’ye geç kalan öğrencinin üzüntüsü kamerada | Video 20.06.2026 | 11:36
Sınava 1 dakika kala yetişti, aracının el frenini çekmeden araçtan fırlayıp okula koştu | Video 01:48
Sınava 1 dakika kala yetişti, aracının el frenini çekmeden araçtan fırlayıp okula koştu | Video 20.06.2026 | 10:48
Hatay’da dehşet: Nişanlısından ayrılmak isteyen genç kadın ve babası vahşice katledildi! | Video 05:10
Hatay'da dehşet: Nişanlısından ayrılmak isteyen genç kadın ve babası vahşice katledildi! | Video 20.06.2026 | 09:59
142 Milyon liralık dolandırıcılık operasyonunda 6 tutuklama | Video 00:41
142 Milyon liralık dolandırıcılık operasyonunda 6 tutuklama | Video 20.06.2026 | 09:33
Genç kadın refakatçi olarak hastaneye giderken kazada hayatını kaybetti | Video 03:19
Genç kadın refakatçi olarak hastaneye giderken kazada hayatını kaybetti | Video 20.06.2026 | 09:19
Nevşehir’de feci kaza! Otomobil direğe çarptı: 1 çocuk hayatını kaybetti | Video 00:48
Nevşehir'de feci kaza! Otomobil direğe çarptı: 1 çocuk hayatını kaybetti | Video 20.06.2026 | 08:59
Samsun’da 3 katlı marangoz atölyesi alevlere teslim oldu | Video 02:35
Samsun'da 3 katlı marangoz atölyesi alevlere teslim oldu | Video 20.06.2026 | 08:57
Özel Açı Ortaokulu’nda cinsiyet değiştiren öğretmen skandalı! Velilerin şikayeti sonrası MEB’den jet soruşturma | Video 01:53
Özel Açı Ortaokulu’nda cinsiyet değiştiren öğretmen skandalı! Velilerin şikayeti sonrası MEB’den jet soruşturma | Video 19.06.2026 | 16:53
Küçükçekmece’de binada yangın! Bölgeye ekipler sevk edildi | Video 02:53
Küçükçekmece'de binada yangın! Bölgeye ekipler sevk edildi | Video 19.06.2026 | 16:34
Kilis’te 275 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 tutuklama | Video 00:27
Kilis'te 275 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 tutuklama | Video 19.06.2026 | 16:20
Köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra hayatına mal oldu! Kaza anı kamerada | Video 00:56
Köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra hayatına mal oldu! Kaza anı kamerada | Video 19.06.2026 | 15:55
Silivri’de otlukta çıkan yangın gecekonduya sıçradı | Video 04:34
Silivri'de otlukta çıkan yangın gecekonduya sıçradı | Video 19.06.2026 | 15:41
Gaziantep’te 43 kişiyi 300 milyon TL dolandıran 3 şahıs yakalandı | Video 00:18
Gaziantep’te 43 kişiyi 300 milyon TL dolandıran 3 şahıs yakalandı | Video 19.06.2026 | 14:43
Sahte doktorun gerçek mesleği şoke etti! İnşaatta usta, tamirhanede kaportacı... | Video 01:21
Sahte doktorun gerçek mesleği şoke etti! İnşaatta usta, tamirhanede kaportacı... | Video 19.06.2026 | 14:07
Yazılım mühendisinin öldüresiye darbedildiği olayda 4 kişi tutuklandı | Video 01:38
Yazılım mühendisinin öldüresiye darbedildiği olayda 4 kişi tutuklandı | Video 19.06.2026 | 13:56
Avcılar’da odun yüklü kamyonun devrildiği anlar kamerada | Video 01:16
Avcılar’da odun yüklü kamyonun devrildiği anlar kamerada | Video 19.06.2026 | 13:52
Mutfaktaki gizli tehlike: Hava fritözü bomba gibi patladı! | Video 02:32
Mutfaktaki gizli tehlike: Hava fritözü bomba gibi patladı! | Video 19.06.2026 | 11:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA