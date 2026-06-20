Çatalca sahilinde muhimmat olduğu değerlendirilen cisim bulundu 20 Haziran 2026 16:12 Çatalca Ormanlı Sahili’nde mühimmat olduğu değerlendirilen cismi görenler polise haber verdi. Ekipler, sahildeki cismi incelemeye götürdü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çatalca Ormanlı Sahili'nde sahilde denize girenler, kıyıda mühimmata benzeyen bir cisim fark etti. Parçayı bulanlar durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, sahilde bulunan mühimmatı incelemek üzere muhafaza altına aldı.