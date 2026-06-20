Video Yaşam 10 saniyeyle hayalleri kapıda kaldı: YKS’ye geç kalan öğrencinin üzüntüsü kamerada | Video
10 saniyeyle hayalleri kapıda kaldı: YKS’ye geç kalan öğrencinin üzüntüsü kamerada | Video

10 saniyeyle hayalleri kapıda kaldı: YKS’ye geç kalan öğrencinin üzüntüsü kamerada | Video

20 Haziran 2026 12:22

Bursa’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmek için koşarak sınav merkezine gelen bir öğrenci, kapıların kapanmasının ardından sadece 10 saniyeyle sınava yetişemedi. Diğer velilerin tüm ısrarlarına rağmen görevliler öğrenciyi içeri almazken, genç kızın yaşadığı büyük üzüntü kameralara yansıdı.

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Olay, Osmangazi ilçesindeki Bursa Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Sınav saatine saniyeler kala okul kapısına ulaşan genç kız, görevlilere sınava girebilmek için büyük çaba gösterdi. Ancak kapıların resmi saat itibarıyla kapanması nedeniyle öğrenci içeri alınmadı.

Olayı gören veliler, öğrencinin yalnızca birkaç saniye geç kaldığını belirterek görevlilere öğrencinin sınava alınması için ricada bulundu. Uzun süre dil döken velilerin çabaları sonuçsuz kalırken, kurallar gereği görevliler öğrenciyi sınav salonuna kabul etmedi.

Büyük hayal kırıklığı yaşayan genç kızın okul kapısına doğru koştuğu ve görevlilerle konuşmaya çalıştığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Sınava saniyelerle yetişemeyen öğrencinin yaşadığı üzüntü yürekleri burktu.

Öte yandan sınava giren öğrencilerin velileri okul kapılarında kalabalık bekleyişini sürdürdü.
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