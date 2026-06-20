10 saniyeyle hayalleri kapıda kaldı: YKS’ye geç kalan öğrencinin üzüntüsü kamerada | Video

20 Haziran 2026 12:22

Bursa’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmek için koşarak sınav merkezine gelen bir öğrenci, kapıların kapanmasının ardından sadece 10 saniyeyle sınava yetişemedi. Diğer velilerin tüm ısrarlarına rağmen görevliler öğrenciyi içeri almazken, genç kızın yaşadığı büyük üzüntü kameralara yansıdı.