Kağıthane’de yokuştan kayan araç kaza yaptı: 4 araçta maddi hasar oluştu | Video

20 Haziran 2026 16:35

İstanbul Kağıthane’de park halinde bulunan otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple yokuştan kaydı. Kayan araç 3 araca çarparken, kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 4 araçta maddi hasar meydana geldi.