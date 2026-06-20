Video Yaşam Mersin'de 250 bin dolarlık spreyli çanta gaspı kamerada | Video
Mersin'de 250 bin dolarlık spreyli çanta gaspı kamerada | Video

Mersin'de 250 bin dolarlık spreyli çanta gaspı kamerada | Video

20 Haziran 2026 15:52

Mersin'de kasklı 2 şüpheli, bir kişinin yüzüne sprey sıkarak içerisinde 250 bin dolar olduğu iddia edilen çantayı gasp etti. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, merkez Akdeniz ilçesi Cami Şerif Mahallesi Uray Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen bir kişinin arkasından gelen kasklı 2 şüpheli, yüzüne sprey ve göz yaşartıcı madde sıktı. Şüpheliler, içerisinde 250 bin dolar bulunduğu öne sürülen çantayı alarak bölgeden kaçtı. Yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin olayın ardından hızla uzaklaştığı görüldü.

Olayı gören esnaflardan Hayati Çimen, önünden iki kişinin koşarak geçtiğini belirterek, "Önümden iki kişi koşarak gitti. Arkadakinin elinde siyah bir tabanca vardı. Hangisi polis, hangisi hırsız anlayamadım. Arkalarından bakarken ekip araçları geldi. O zaman ikisinin de şüpheli olduğunu anladım. Uzun boylu olanın ağzını kapattığını, diğerinin elinde ise kask bulunduğunu gördüm. Önümden kaçarken polis olabileceklerini düşündüğüm için herhangi bir müdahalede bulunmadım" dedi.

Olayla ilgili inceleme sürerken, şüphelilerin yakalanıp yakalanmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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