Video Yaşam YKS sınavına geç kalan öğrenci, demir parmaklıklara tırmandı | Video
YKS sınavına geç kalan öğrenci, demir parmaklıklara tırmandı | Video

YKS sınavına geç kalan öğrenci, demir parmaklıklara tırmandı | Video

20 Haziran 2026 12:29

Avcılar'da YKS'ye gelen bir öğrenci aynı isimde yan yana bulunan okulları karıştırınca sınava geç kaldı. Kapıların kapanmasının ardından sınava gireceği okulu bulan öğrenci demir kapıdan okulun bahçesine atladı. Görevliler tarafından dışarı çıkarılan öğrenci sınava giremedi. Motosiklet kazasında bacağı kırılan bir öğrenci ise tekerlekli sandalye ile sınava geldi.

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YKS nedeniyle Avcılar'da inşaat ve yıkım çalışmaları durdurulurken, okul yanındaki Cihangir Mahallesi semt pazarı da bu hafta iptal edildi. Polisin de sıkı önlem aldığı sınavın en yoğun olduğu yerlerden biri ilçe girişindeki 4 ayrı okulun yan yana olduğu Merkez Mahallesi'ydi. Abdulkadir Uztürk İlkokulu ile aynı isimdeki ortaokulu karıştıran adaylar görevlilerin uyarısı sonucu sınav merkezlerine yönlendirildi.

OKULLARI KARIŞTIRDI

Ancak sınava çok kısa süre kala gelen bir aday, Abdulkadir Uztürk İlkokulu ardından Abdulkadir Uztürk Ortaokulu'na geldi. Sınava gireceği okulun Sabancı 50'nci Yıl Anadolu Lisesi olduğunu öğrenen öğrenci kapılar kapandıktan sonra okulun önüne geldi. Demir kapıya tırmanarak okulun içine atlayan öğrenci görevliler tarafından dışarı çıkarıldı.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİ

Beylikdüzü'nde kısa süre önce motosiklet kazası geçiren ve sağ bacağı kırılan lise öğrencisi Poyraz Sözen de anne ve babasının yardımı ile tekerlekli sandalyede alçılı bacağı ile geldi. Görevlilere raporunu gösteren Sözen sınava girdi.

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