Video Yaşam Sivas'ta minibüs şarampole devrildi: 4 ölü! | Video
Sivas'ta minibüs şarampole devrildi: 4 ölü! | Video

Sivas'ta minibüs şarampole devrildi: 4 ölü! | Video

18 Ağustos 2026 14:40

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrilen yolcu minibüsünde ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Suşehri ilçesi Elmaseki-Çokrak köyü mevkisinde D-865 kara yolunda meydana geldi. Sivas'tan Suşehri yönünde ilerleyen, içinde 14 yolcunun bulunduğu, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan minibüs, savrularak uçuruma devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, araçta sıkışan kişileri kurtarmak için çalışma yaptı.

HAVA AMBULANSI SEVK EDİLDİ

Kazada ilk belirlemelere, göre araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti. 4'ü ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan ağır yaralılar, hava ambulansı ve diğer ambulanslarla il merkezindeki hastanelere, diğer 6 hafif yaralı ise çevre hastanelere kaldırıldı. Jandarma ve emniyet ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kazaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sivas’ta minibüs şarampole devrildi: 4 ölü! | Video 00:14
Sivas'ta minibüs şarampole devrildi: 4 ölü! | Video 18.08.2026 | 14:37
Sarıyer’de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına aracın çarptığı anlar kamerada 01:45
Sarıyer’de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına aracın çarptığı anlar kamerada 18.08.2026 | 13:41
SON DAKİKA: Sivas’ta korkunç kaza! Minibüs şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı! | Video 00:52
SON DAKİKA: Sivas'ta korkunç kaza! Minibüs şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı! | Video 18.08.2026 | 13:34
Esenyurt’ta yerde yatan kişiyi dakikalarca tekme tokat darbettiler! Dehşet anları kameraya böyle yansıdı | Video 02:35
Esenyurt'ta yerde yatan kişiyi dakikalarca tekme tokat darbettiler! Dehşet anları kameraya böyle yansıdı | Video 18.08.2026 | 12:59
Kaza, kaza doğurdu! 2 kişi hayatını kaybetti | Video 00:33
Kaza, kaza doğurdu! 2 kişi hayatını kaybetti | Video 18.08.2026 | 12:51
Kocaeli’nde bir şahıs, ’Seni gebertirim’ diyerek motokuryeye saldırdı: O anlar kask kamerasına yansıdı 00:46
Kocaeli'nde bir şahıs, 'Seni gebertirim' diyerek motokuryeye saldırdı: O anlar kask kamerasına yansıdı 18.08.2026 | 12:38
İstanbul Fatih’te kan donduran olay! Otizmli çocuğunun yanında bıçaklandı: Dehşet anları kamerada… 03:15
İstanbul Fatih’te kan donduran olay! Otizmli çocuğunun yanında bıçaklandı: Dehşet anları kamerada… 18.08.2026 | 12:38
Motosiklet çarptı, 15 gün sonra beyin kanamasından öldü! ‘2 gün hastane önünde yatmış’ | Video 03:04
Motosiklet çarptı, 15 gün sonra beyin kanamasından öldü! ‘2 gün hastane önünde yatmış’ | Video 18.08.2026 | 12:16
Zeytinburnu’nda panelvan araç alev alev yandı: O anlar kamerada | Video 02:00
Zeytinburnu'nda panelvan araç alev alev yandı: O anlar kamerada | Video 18.08.2026 | 11:51
Yalova’da canlı yayın rezaleti! Genç kızlara gazinoda çalışma çağrısı yapan şahıs tutuklandı | Video 01:48
Yalova'da canlı yayın rezaleti! Genç kızlara gazinoda çalışma çağrısı yapan şahıs tutuklandı | Video 18.08.2026 | 11:19
Bandırma’da kaza! Ters yöndeki otobüs motosikletle çarpıştı: Genç sürücü yaralandı | Video 00:56
Bandırma'da kaza! Ters yöndeki otobüs motosikletle çarpıştı: Genç sürücü yaralandı | Video 18.08.2026 | 11:09
Aracıyla, motosikletlinin önünü kesip saldırdı: Saldırgan sürücünün ehliyetine el konuldu, 180 bin TL ceza uygulandı | Video 01:03
Aracıyla, motosikletlinin önünü kesip saldırdı: Saldırgan sürücünün ehliyetine el konuldu, 180 bin TL ceza uygulandı | Video 18.08.2026 | 10:36
Fırtına, ortalığı savaş alanına çevirdi! Camları patlayan eczanedeki panik anları kameraya yansıdı | Video 01:02
Fırtına, ortalığı savaş alanına çevirdi! Camları patlayan eczanedeki panik anları kameraya yansıdı | Video 18.08.2026 | 10:25
Trafikte attığı makas, sonu oldu.. 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada 03:06
Trafikte attığı makas, sonu oldu.. 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada 18.08.2026 | 10:17
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı | Video 00:45
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı | Video 18.08.2026 | 10:16
Şapkalı hırsız evlere tırmanarak girdi! Ekipler, 75 güvenlik kamerasını tek tek izleyerek hırsızı yakaladı | Video 01:22
Şapkalı hırsız evlere tırmanarak girdi! Ekipler, 75 güvenlik kamerasını tek tek izleyerek hırsızı yakaladı | Video 18.08.2026 | 09:55
Fatih’te hafif ticari araç yolun ortasında alev alev yandı! Sahil yolu trafiğe kapandı | Video 00:39
Fatih'te hafif ticari araç yolun ortasında alev alev yandı! Sahil yolu trafiğe kapandı | Video 18.08.2026 | 09:54
Batman’da hayrete düşüren olay! Kolundaki alçıya 1 kilo uyuşturucu madde saklamış | Video 01:32
Batman'da hayrete düşüren olay! Kolundaki alçıya 1 kilo uyuşturucu madde saklamış | Video 18.08.2026 | 09:49
Eskişehir merkezli 19 ilde modem dolandırıcılığı operasyonunda 53 şahıs tutuklandı | Video 04:07
Eskişehir merkezli 19 ilde modem dolandırıcılığı operasyonunda 53 şahıs tutuklandı | Video 18.08.2026 | 09:45
Otomobilin, tırın altına girdiği feci kazada can veren Ecem gelinliğiyle son yolculuğuna uğurlandı | Video 04:35
Otomobilin, tırın altına girdiği feci kazada can veren Ecem gelinliğiyle son yolculuğuna uğurlandı | Video 18.08.2026 | 09:17

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA