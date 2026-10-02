Kadıköy'de can pazarı: 8 katlı binada çıkan yangında mahsur kaldılar! | Video
02 Ekim 2026 15:39
Kadıköy'de 8 katlı binadan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalanların ekipler tarafından tahliye çalışmaları sürüyor. Dumandan etkilenenler ambulansla hastaneye kaldırıldı
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