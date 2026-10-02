Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı! Operasyon anları kamerada | Video
02 Ekim 2026 11:05
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet alma”, “rüşvet verme” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarının bulunduğu öğrenildi.
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