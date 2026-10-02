Video Yaşam Erzincan'da sağanak yağış kazayı beraberinde getirdi: 5 otomobil çarpıştı | Video
Erzincan'da sağanak yağış kazayı beraberinde getirdi: 5 otomobil çarpıştı | Video

Erzincan'da sağanak yağış kazayı beraberinde getirdi: 5 otomobil çarpıştı | Video

02 Ekim 2026 09:07

Erzincan'da etkili olan sağanak nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Alınan bilgiye göre, yağışın etkili olduğu sırada bulvar üzerinde seyreden 5 araç, art arda çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Erzincan’da sağanak yağış kazayı beraberinde getirdi: 5 otomobil çarpıştı | Video 00:57
Erzincan'da sağanak yağış kazayı beraberinde getirdi: 5 otomobil çarpıştı | Video 02.10.2026 | 09:07
Kontrolden çıkan araç duvara çarptı! Sıkıştığı araçtan böyle kurtarıldı | Video 01:05
Kontrolden çıkan araç duvara çarptı! Sıkıştığı araçtan böyle kurtarıldı | Video 02.10.2026 | 09:02
Elazığ’da sağanak etkisini sürdürüyor 01:27
Elazığ'da sağanak etkisini sürdürüyor 01.10.2026 | 23:08
Kamyonetin otomobile çarpıp bahçeye uçtuğu anlar kamerada 00:28
Kamyonetin otomobile çarpıp bahçeye uçtuğu anlar kamerada 01.10.2026 | 20:23
Ankara’da inşaat firmasına silahlı saldırı kamerada: 6 kişi tutuklandı! | Video 00:32
Ankara'da inşaat firmasına silahlı saldırı kamerada: 6 kişi tutuklandı! | Video 01.10.2026 | 16:49
Akın kardeşler kurşun yağmuruna tutularak katledilmişti! Korkunç saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 05:10
Akın kardeşler kurşun yağmuruna tutularak katledilmişti! Korkunç saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 01.10.2026 | 16:39
Elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza anı kamerada | Video 02:36
Elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza anı kamerada | Video 01.10.2026 | 16:19
SON DAKİKA: Manisa’da maden ocağında göçük! Yaralılar var | Video 00:40
SON DAKİKA: Manisa'da maden ocağında göçük! Yaralılar var | Video 01.10.2026 | 15:20
Eskişehir’de silahla yaralama olayı ile alakalı 2 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 00:50
Eskişehir'de silahla yaralama olayı ile alakalı 2 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 01.10.2026 | 14:41
İzmir-Torbalı’da metal fabrikasında patlama! 3’ü ağır, 7 işçi yaralı... | Video 00:28
İzmir-Torbalı'da metal fabrikasında patlama! 3'ü ağır, 7 işçi yaralı... | Video 01.10.2026 | 14:21
Sosyal medyada skandal yayınlar yapmışlardı: 10 ilde dev operasyon! 10 gözaltı | Video 02:27
Sosyal medyada skandal yayınlar yapmışlardı: 10 ilde dev operasyon! 10 gözaltı | Video 01.10.2026 | 14:18
Kurtalan’da tarlaya yıldırım düştü! O anlar kamerada | Video 00:15
Kurtalan'da tarlaya yıldırım düştü! O anlar kamerada | Video 01.10.2026 | 14:09
Güllü cinayeti davasında kritik gün! Yalova Adliyesine giriş yapan Sultan Nur Ulu gazetecilerin sorularına cevap vermedi | Video 03:59
Güllü cinayeti davasında kritik gün! Yalova Adliyesine giriş yapan Sultan Nur Ulu gazetecilerin sorularına cevap vermedi | Video 01.10.2026 | 13:29
Küçük çocuğun içinde olduğu otomobili kaçırdı: Hırsız önce yayaya ardından 2 araca çarptı! | Video 01:53
Küçük çocuğun içinde olduğu otomobili kaçırdı: Hırsız önce yayaya ardından 2 araca çarptı! | Video 01.10.2026 | 13:18
Pendik’te bariyerlere çarpan cip yol boyunca savruldu... Kaza kamerada 00:55
Pendik’te bariyerlere çarpan cip yol boyunca savruldu... Kaza kamerada 01.10.2026 | 13:33
Diyarbakır’da tren, hemzemin geçitte otomobille çarpıştı | Video 00:06
Diyarbakır'da tren, hemzemin geçitte otomobille çarpıştı | Video 01.10.2026 | 12:47
Yağmurda dereye sürüklenen yavru kediyi kurtarmak için verilen büyük mücadele kamerada 00:57
Yağmurda dereye sürüklenen yavru kediyi kurtarmak için verilen büyük mücadele kamerada 01.10.2026 | 13:02
Vinç halatı koptu, bir işçi yüzlerce kiloluk malzemenin altında kalmaktan son anda kurtuldu! O anlar kamerada | Video 01:23
Vinç halatı koptu, bir işçi yüzlerce kiloluk malzemenin altında kalmaktan son anda kurtuldu! O anlar kamerada | Video 01.10.2026 | 12:18
Eşine çiçek almıştı veremeden öldürüldü! Cinayet anı kamerada 00:12
Eşine çiçek almıştı veremeden öldürüldü! Cinayet anı kamerada 01.10.2026 | 11:46
Kağıthane’de kuyumcuya silahlı saldırı! Dehşet anların görüntüleri ortaya çıktı... 5 gözaltı | Video 01:20
Kağıthane’de kuyumcuya silahlı saldırı! Dehşet anların görüntüleri ortaya çıktı... 5 gözaltı | Video 01.10.2026 | 11:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA