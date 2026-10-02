Erzincan'da sağanak yağış kazayı beraberinde getirdi: 5 otomobil çarpıştı | Video
02 Ekim 2026 09:07
Erzincan'da etkili olan sağanak nedeniyle Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Alınan bilgiye göre, yağışın etkili olduğu sırada bulvar üzerinde seyreden 5 araç, art arda çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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