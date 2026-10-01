Elazığ'da sağanak etkisini sürdürüyor
01 Ekim 2026 23:08
Elazığ'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.
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