Anahtarı üzerinde unutulan evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı | Video

02 Ekim 2026 15:31

Samsun’un Canik ilçesinde anahtarı kapının üzerinde unutulan bir evden 10 bin lira ve banka kartlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.