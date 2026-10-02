Video Yaşam Anahtarı üzerinde unutulan evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı | Video
Anahtarı üzerinde unutulan evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı | Video

Anahtarı üzerinde unutulan evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı | Video

02 Ekim 2026 15:31

Samsun’un Canik ilçesinde anahtarı kapının üzerinde unutulan bir evden 10 bin lira ve banka kartlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Olay, Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin üzerinde unutulan anahtarı kullanarak içeri giren şüpheli, 10 bin lira nakit para ile muhtelif banka kartlarını çaldı.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma ve takip sonucunda şüphelinin A.K. (23) olduğu tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan A.K., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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