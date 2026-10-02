SON DAKİKA: Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı | Video
02 Ekim 2026 11:13
Son dakika haberi: Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı.
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