Kahramanmaraş’ta yasa dışı bahis operasyonu: 11 tutuklama | Vidro
02 Ekim 2026 13:37
Kahramanmaraş’ta yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 11’i tutuklandı.Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan araştırma raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından iletilen analiz raporları doğrultusunda yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis siteleri üzerinden gerçekleştirilen finansal hareketler incelendi. Yapılan incelemelerde Kahramanmaraş'ta ikamet eden bazı şüphelilere ait hesap hareketleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında ekipler tarafından 30 Eylül tarihinde şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin elde edilmesine yönelik eş zamanlı adli arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kahramanmaraş Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 4'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 11 şüpheli tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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