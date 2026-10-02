Malatya'da 2 kişi hayatını kaybetmişti! O kazanın otobüs içi kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video
02 Ekim 2026 15:33
Malatya'da otobüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı kazanın otobüsün araç içi kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.Kaza, dün akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Havaalanı Yolu 2. Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç ile havalimanı istikametine seyreden otobüs kavşakta çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Ali Yeter ile araçta yolcu olarak bulunan Fatma Yeter hayatını kaybederken, otobüs sürücüsü ile otobüste bulunan 2 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan otobüs sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
KAZA ANI OTOBÜSÜN ARAÇ İÇİ KAMERASINA YANSIDI
Öte yandan 2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza, otobüsün araç içi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün seyir halinde olduğu sırada kavşak bölümünde hafif ticari araçla çarpıştığı çarpışmanın ardından otobüs araçların savrulduğu görülüyor.
Kazayla ilgili inceleme ise sürüyor.
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