Burdur'da çatı alevlere teslim oldu: Yangın güçlükle söndürüldü | Video

03 Ekim 2026 10:00

Burdur’un Gölhisar ilçesinde 3 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında çatı katında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.