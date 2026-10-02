Video Yaşam Diyarbakır'da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video
Diyarbakır'da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video

Diyarbakır'da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video

02 Ekim 2026 16:22

Diyarbakır'da özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Merkez Kayapınar ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada halk otobüsünde bulunan biri çocuk 4 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
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