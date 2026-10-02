TikTok gençleri nasıl etkiliyor? Türkiye'de yasaklanır mı? | Video
02 Ekim 2026 16:59
TikTok'ta müstehcenlik, küfür, hakaret ve gayriahlaki yayınlar üzerinden haksız kazanç sağlayan fenomenlere yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonun ardından TikTok ve benzeri dijital platformların çocuklar üzerindeki etkisi ve içeriklerin hukuki boyutu yeniden gündeme geldi. A Haber canlı yayınına katılan Yapay Zeka Bilimcisi Dr. Yusuf Kartal, yabancı dijital platformların oluşturduğu ahlaki ve hukuki tahribatı, yerli platformların gerekliliğini ve çocukları korumak için atılması gereken adımları çarpıcı sözlerle değerlendirdi.
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