Bursa'da siber dolandırıcılık operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı | Video

03 Ekim 2026 13:41

Bursa'da vatandaşları bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul, İzmir ve Hatay'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.