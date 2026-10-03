Terzinin duvarını delip kuyumcuya sızan hırsızlar, iki tonluk çelik kasayı açamayınca pes ettiler! O anlar kamerada | Video

03 Ekim 2026 10:34

Hatay'da kuyumcuyu soymak için bitişiğinde bulunan terzinin kapısını zorlayarak iş yerine giren ve duvarı delerek kuyumcunun kasasını kesmeye çalışan 2 hırsızın, çelik kasayı kesemeyince iş yerinden ellerinin boş ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.