Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak? Yağış olacak mı? | Video
03 Ekim 2026 10:49
Son Dakika Hava Durumu… Geçtiğimiz aylarda ülke genelinde etkisini gösteren sıcak havalar yerini hızlı bir şekilde soğuk ve yağışlı günlere bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 il için sarı kod uyarısı verdi. Günler süren yağış ve fırtınanın ardından İstanbul'luların gözü de hava durumu haberlerine çevrildi. Peki İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? İşte yurt genelinde hava durumu…
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