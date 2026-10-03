Aleyna Çakır davasında yeni gelişme: Ümitcan Uygun'a 4 yıl hapis cezası verilmişti... Gerekçeli karar açıklandı! | Video

03 Ekim 2026 15:32

SON DAKİKA... Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un yargılandığı davanın gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, Uygun ile Esen arasında yaklaşık bir yıl süren duygusal birliktelik bulunduğu, bu süreçte Esen'e yönelik baskı, tehdit, hakaret ve fiziksel şiddetin sistematik şekilde uygulandığı belirtildi. Mahkeme, Uygun'un "intihara yönlendirme" suçundan 4 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verirken, "eziyet etme" suçundan ise beraatine hükmetti.