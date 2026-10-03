Aleyna Çakır davasında yeni gelişme: Ümitcan Uygun'a 4 yıl hapis cezası verilmişti... Gerekçeli karar açıklandı! | Video
03 Ekim 2026 15:32
SON DAKİKA... Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi, kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un yargılandığı davanın gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, Uygun ile Esen arasında yaklaşık bir yıl süren duygusal birliktelik bulunduğu, bu süreçte Esen'e yönelik baskı, tehdit, hakaret ve fiziksel şiddetin sistematik şekilde uygulandığı belirtildi. Mahkeme, Uygun'un "intihara yönlendirme" suçundan 4 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verirken, "eziyet etme" suçundan ise beraatine hükmetti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:50
00:11
Bursa'da siber dolandırıcılık operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı | Video 03.10.2026 | 13:41
03:18
02:09
Konya merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı | Video 03.10.2026 | 11:41
03:54
Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak? Yağış olacak mı? | Video 03.10.2026 | 10:49
00:31
Beşiktaş’ta karşı şeride geçen otomobil kazaya neden oldu: 2 yaralı | Video 03.10.2026 | 11:44
05:01
01:39
Burdur'da çatı alevlere teslim oldu: Yangın güçlükle söndürüldü | Video 03.10.2026 | 10:00
00:29
Gece kulüplerine operasyon! 03.10.2026 | 00:26
00:52
Diyarbakır'da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı | Video 02.10.2026 | 16:22
06:08
TikTok gençleri nasıl etkiliyor? Türkiye'de yasaklanır mı? | Video 02.10.2026 | 15:46
02:05
02:35
00:23
Anahtarı üzerinde unutulan evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı | Video 02.10.2026 | 15:31
01:38
Kahramanmaraş’ta yasa dışı bahis operasyonu: 11 tutuklama | Vidro 02.10.2026 | 13:37
03:11
00:32
01:47
02:02