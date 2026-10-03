Mersin soruşturmasında yeni görüntüler! Evden servet çıktı, polis makine getirip saydı | Video

03 Ekim 2026 16:52

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerden Ali Özbaran'ın adresindeki aramada 4 kilogram külçe altın, yüz binlerce avro, sterlin ve dolar ile 131 parça altın, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda ihale dokümanı ele geçirildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında 3 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 59 kişi gözaltına alınmıştı.