Mersin soruşturmasında yeni görüntüler! Evden servet çıktı, polis makine getirip saydı | Video
03 Ekim 2026 16:52
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerden Ali Özbaran'ın adresindeki aramada 4 kilogram külçe altın, yüz binlerce avro, sterlin ve dolar ile 131 parça altın, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda ihale dokümanı ele geçirildiği belirtildi. Soruşturma kapsamında 3 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 59 kişi gözaltına alınmıştı.
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