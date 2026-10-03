Bayrampaşa’da kuyumcuda soygun girişimi! Gerçek altınların yerine sahteleri alıp gitti | Video

03 Ekim 2026 16:23

İstanbul Bayrampaşa’da kuyumcuya giren kapüşonlu şüpheli, elindeki silah benzeri cisimle çalışanları tehdit ederek tezgahtaki altınları istedi. Çalışanın soğukkanlılığı sayesinde şüpheli, gerçek altınlar yerine imitasyon bileziklerle olay yerinden kaçtı.

Olay, 2 Ekim günü saat 15.25 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kuyumcuda meydana geldi. Siyah kapüşonlu bir kişi iş yerine girerek elindeki silah benzeri nesneyle çalışanları tehdit etti ve tezgahtaki altınların poşete doldurulmasını istedi. Çalışan, şüpheliyi oyalayarak poşete 20 adet imitasyon altın bilezik koydu. Hazırlanan poşeti şüpheliye veren çalışan, soygun girişimini fark ettirmeden savuşturdu. Şüpheli ise poşeti alarak yaya şekilde olay yerinden kaçtı.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

İhbar üzerine çalışma başlatan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, saha çalışmaları ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda şüphelinin N.T. olduğunu belirledi. Ekiplerin çalışması sonucu N.T. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli, adli makamlara sevk edildi.