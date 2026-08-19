Bursa'da lüks otomobil alevlere teslim oldu: O anlar kamerada | Video
19 Ağustos 2026 08:56
Bursa'da seyir halindeki lüks otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. O anlar amatör kameraya yansıdı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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