Video Yaşam Bursa'da lüks otomobil alevlere teslim oldu: O anlar kamerada | Video
Bursa'da lüks otomobil alevlere teslim oldu: O anlar kamerada | Video

Bursa'da lüks otomobil alevlere teslim oldu: O anlar kamerada | Video

19 Ağustos 2026 08:56

Bursa'da seyir halindeki lüks otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

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Olay, Bursa'nın Gemlik-Orhangazi yolu üzerinde Kavlak Zeytinleri önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki lüks cip henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı. O anlar amatör kameraya yansıdı. Araçtan yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaşarak müdahale etmesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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