Bahçeli evde korkutan yangın
18 Ağustos 2026 18:06
Eskişehir'de bahçeli bir evde çıkan yangın paniğe sebep olurken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.
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