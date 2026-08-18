Video Yaşam Sivas'ta trafik kazası! 5'i çocuk 11 yaralı | Video
Sivas'ta trafik kazası! 5'i çocuk 11 yaralı | Video

Sivas'ta trafik kazası! 5'i çocuk 11 yaralı | Video

18 Ağustos 2026 16:35

Sivas'ta otomobil ve minibüsün karıştığı kazada 5'i çocuk 11 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 5'i çocuk 11 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas -Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi Kızıldağ geçişinde meydana geldi. 38 BZ 042 plakalı minibüs ile 35 DC 5752 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5'i çocuk toplam 11 kişi yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sivas’ta trafik kazası! 5’i çocuk 11 yaralı | Video 00:23
Sivas'ta trafik kazası! 5'i çocuk 11 yaralı | Video 18.08.2026 | 16:32
Kontrolden çıkan araçta çarptığı ağacı devirip takla attı: Sürücü otomobilde sıkıştı! | Video 01:29
Kontrolden çıkan araçta çarptığı ağacı devirip takla attı: Sürücü otomobilde sıkıştı! | Video 18.08.2026 | 16:14
Maltepe’de trafikte makas atarak ilerledi: Sürücüye verilen ceza dudak uçuklattı | Video 00:30
Maltepe’de trafikte makas atarak ilerledi: Sürücüye verilen ceza dudak uçuklattı | Video 18.08.2026 | 15:33
Serinlemek için girdiği sudan baygın halde çıkarılan çocuk, 20 dakikalık kalp masajıyla hayata döndü | Video 02:05
Serinlemek için girdiği sudan baygın halde çıkarılan çocuk, 20 dakikalık kalp masajıyla hayata döndü | Video 18.08.2026 | 15:32
Sivas’ta minibüs şarampole devrildi: 4 ölü! | Video 00:14
Sivas'ta minibüs şarampole devrildi: 4 ölü! | Video 18.08.2026 | 14:37
Sarıyer’de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına aracın çarptığı anlar kamerada 01:45
Sarıyer’de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına aracın çarptığı anlar kamerada 18.08.2026 | 13:41
SON DAKİKA: Sivas’ta korkunç kaza! Minibüs şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı! | Video 00:52
SON DAKİKA: Sivas'ta korkunç kaza! Minibüs şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı! | Video 18.08.2026 | 13:34
Esenyurt’ta yerde yatan kişiyi dakikalarca tekme tokat darbettiler! Dehşet anları kameraya böyle yansıdı | Video 02:35
Esenyurt'ta yerde yatan kişiyi dakikalarca tekme tokat darbettiler! Dehşet anları kameraya böyle yansıdı | Video 18.08.2026 | 12:59
Kaza, kaza doğurdu! 2 kişi hayatını kaybetti | Video 00:33
Kaza, kaza doğurdu! 2 kişi hayatını kaybetti | Video 18.08.2026 | 12:51
Kocaeli’nde bir şahıs, ’Seni gebertirim’ diyerek motokuryeye saldırdı: O anlar kask kamerasına yansıdı 00:46
Kocaeli'nde bir şahıs, 'Seni gebertirim' diyerek motokuryeye saldırdı: O anlar kask kamerasına yansıdı 18.08.2026 | 12:38
İstanbul Fatih’te kan donduran olay! Otizmli çocuğunun yanında bıçaklandı: Dehşet anları kamerada… 03:15
İstanbul Fatih’te kan donduran olay! Otizmli çocuğunun yanında bıçaklandı: Dehşet anları kamerada… 18.08.2026 | 12:38
Motosiklet çarptı, 15 gün sonra beyin kanamasından öldü! ‘2 gün hastane önünde yatmış’ | Video 03:04
Motosiklet çarptı, 15 gün sonra beyin kanamasından öldü! ‘2 gün hastane önünde yatmış’ | Video 18.08.2026 | 12:16
Zeytinburnu’nda panelvan araç alev alev yandı: O anlar kamerada | Video 02:00
Zeytinburnu'nda panelvan araç alev alev yandı: O anlar kamerada | Video 18.08.2026 | 11:51
Yalova’da canlı yayın rezaleti! Genç kızlara gazinoda çalışma çağrısı yapan şahıs tutuklandı | Video 01:48
Yalova'da canlı yayın rezaleti! Genç kızlara gazinoda çalışma çağrısı yapan şahıs tutuklandı | Video 18.08.2026 | 11:19
Bandırma’da kaza! Ters yöndeki otobüs motosikletle çarpıştı: Genç sürücü yaralandı | Video 00:56
Bandırma'da kaza! Ters yöndeki otobüs motosikletle çarpıştı: Genç sürücü yaralandı | Video 18.08.2026 | 11:09
Aracıyla, motosikletlinin önünü kesip saldırdı: Saldırgan sürücünün ehliyetine el konuldu, 180 bin TL ceza uygulandı | Video 01:03
Aracıyla, motosikletlinin önünü kesip saldırdı: Saldırgan sürücünün ehliyetine el konuldu, 180 bin TL ceza uygulandı | Video 18.08.2026 | 10:36
Fırtına, ortalığı savaş alanına çevirdi! Camları patlayan eczanedeki panik anları kameraya yansıdı | Video 01:02
Fırtına, ortalığı savaş alanına çevirdi! Camları patlayan eczanedeki panik anları kameraya yansıdı | Video 18.08.2026 | 10:25
Trafikte attığı makas, sonu oldu.. 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada 03:06
Trafikte attığı makas, sonu oldu.. 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti: Kaza anı kamerada 18.08.2026 | 10:17
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı | Video 00:45
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı | Video 18.08.2026 | 10:16
Şapkalı hırsız evlere tırmanarak girdi! Ekipler, 75 güvenlik kamerasını tek tek izleyerek hırsızı yakaladı | Video 01:22
Şapkalı hırsız evlere tırmanarak girdi! Ekipler, 75 güvenlik kamerasını tek tek izleyerek hırsızı yakaladı | Video 18.08.2026 | 09:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA