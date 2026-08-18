Kontrolden çıkan araç çarptığı ağacı devirip takla attı: Sürücü otomobilde sıkıştı! | Video
18 Ağustos 2026 16:53
Eskişehir'de kontrolden çıkan ticari araç, yol kenarındaki ağacı devirdikten sonra korkuluklara çarpıp takla attı. Ters dönen aracın içerisinde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.
İTFAİYE EKİPLERİ SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ ÇIKARDI
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ve tek başına olduğu öğrenilen sürücü, itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleyle çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:23
Sivas'ta trafik kazası! 5'i çocuk 11 yaralı | Video 18.08.2026 | 16:32
01:29
00:30
02:05
00:14
Sivas'ta minibüs şarampole devrildi: 4 ölü! | Video 18.08.2026 | 14:37
01:45
00:52
02:35
00:33
Kaza, kaza doğurdu! 2 kişi hayatını kaybetti | Video 18.08.2026 | 12:51
00:46
03:15
03:04
02:00
Zeytinburnu'nda panelvan araç alev alev yandı: O anlar kamerada | Video 18.08.2026 | 11:51
01:48
00:56
01:03
01:02
03:06
00:45
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı | Video 18.08.2026 | 10:16