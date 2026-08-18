Video Yaşam Şapkalı hırsız evlere tırmanarak girdi! Ekipler, 75 güvenlik kamerasını tek tek izleyerek hırsızı yakaladı | Video
Şapkalı hırsız evlere tırmanarak girdi! Ekipler, 75 güvenlik kamerasını tek tek izleyerek hırsızı yakaladı | Video

Şapkalı hırsız evlere tırmanarak girdi! Ekipler, 75 güvenlik kamerasını tek tek izleyerek hırsızı yakaladı | Video

18 Ağustos 2026 10:02

Bursa'da apartmanların birinci katlarına tırmanarak evlere giren ve yaklaşık 200 bin TL'lik hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerinin nefes kesen çalışmasıyla yakalandı. 75 güvenlik kamerasının görüntülerini tek tek inceleyen ekipler, 30 ayrı suç kaydı bulunan şüphelinin izini sürerek saklandığı eve operasyon düzenledi. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

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Nilüfer ilçesi Barış ve Kültür mahallelerinde meydana gelen evden hırsızlık olayları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Apartmanların birinci katlarına Örümcek Adam gibi tırmanarak evlere giren şapkalı şüphelinin, farklı adreslerden toplam yaklaşık 200 bin TL değerinde eşya ve para çaldığı tespit edildi.

75 KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Ekipler tarafından temin edilen 75 ayrı güvenlik kamerası görüntüsü tek tek incelendi. Yapılan titiz çalışma sonucunda hırsızlık olaylarının 30 ayrı suç kaydı bulunan 36 yaşındaki Ş.K. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

ÇALDIĞI PARAYLA YAKALANDI

Polis ekipleri, firari şüphelinin Kuruçeşme Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki bir evde saklandığını tespit etti. 15 Ağustos günü düzenlenen operasyonla yakalanan Ş.K.'nin yanında, ikametten çaldığı değerlendirilen 15 bin TL nakit para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K., 16 Ağustos günü çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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