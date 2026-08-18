İstanbul'da feci kaza! Hasta taşıyan ambulans otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı | Video
18 Ağustos 2026 08:39
Bayrampaşa'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada ambulans içerisinde bulunan 3 sağlık personeli yaralandı.
"ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAĞLIKÇILAR YOLA DÖKÜLDÜ"
Kaza anını anlatan Murat Şahin, "Ambulans çok hızlı bir şekilde ana caddeye ulaşmaya çalışıyordu. O esnada ara sokaktan çıkan kırmızı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağlıkçılar yola döküldü. İlk müdahaleyi ben yapmak zorunda kaldım. Sağlıkçılarımızın durumu inşallah iyidir ama sırtında ve ayaklarında sıkıntılar vardı. Sedyeye bindirip gönderdik. Hasta bir kişiydi. Onda da bir problem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü onu da ben indirdim. Sedyede değildi, düşmüştü. Kazanın etkisiyle aracın içindeki sedyeden araya düşmüştü" dedi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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