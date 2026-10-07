72 yaşındaki adamı darbedip zorla boş senet imzalattılar | Video

07 Ekim 2026 11:31

Burdur'da 72 yaşındaki bir adamın darbedilerek zorla boş senet imzalatıldığı iddiasıyla başlatılan tahkikatta, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada boş senet ele geçirildi.