Tunceli’de yaylaları sel vurdu: Üreticiler zor anlar yaşadı | Video
17 Ağustos 2026 15:45
Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Karagöz Yaylası'nda etkili olan şiddetli yağış nedeniyle küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin çadırlarını sel suları bastı.
Pülümür ilçesindeki Karagöz yaylasında etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel suları, bölgede küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan üreticilerin çadırlarına kadar ulaştı. Sel sularının çadırların çevresini ve bazı bölümlerini etkisi altına aldığı anda üreticiler, hayvanlarını ve eşyalarını korumak için yoğun çaba sarf etti. Yaşanan olumsuzluğa rağmen herhangi bir can kaybı ya da maddi hasarın meydana gelmediği öğrenilirken, yağışın etkisini kaybetmesinin ardından bölgede hayat normale döndü.
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