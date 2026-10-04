Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler! O anlar kamerada

04 Ekim 2026 16:17

Son dakika deprem haberleri... AFAD verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli 4,8 ve 4,9 ile Osmaniye merkezli 5,2 büyüklüklerinde 3 deprem meydana geldi. İşte anbean bölgeden gelişmeler...