SON DAKİKA! Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler! İşte AFAD'dan ilk açıklama | Video

04 Ekim 2026 15:55

Son dakika deprem haberleri... AFAD verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli 4,8 ve 4,9 ile Osmaniye merkezli 5,2 büyüklüklerinde 3 deprem meydana geldi. İşte anbean bölgeden gelişmeler...