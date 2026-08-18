Otomobilin, tırın altına girdiği feci kazada can veren Ecem gelinliğiyle son yolculuğuna uğurlandı | Video
18 Ağustos 2026 09:24
Hatay'da tır, otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan ve 4 gün boyunca hastanede yaşam mücadelesi veren 29 yaşındaki Ecem Boşça, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 3’e çıkarken Ecem son yolculuğuna gelinliğine sarılı tabutuyla uğurlandı.
Feci kazada; otomobil sürücüsü 24 yaşındaki Mert Aysüt ile araçta bulunan 29 yaşındaki Ahmet Baran Çapar hayatını kaybetti. Kazada ağır yalanan 29 yaşındaki Ecem Boşça hastanede tedavi altına alındı. Hastanede yaşam mücadelesi veren Ecem, geçtiğimiz gün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Boşça için İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi'ndeki Çamlıtarla Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Genç kadın üzerine gelinlik konulan tabutuyla son yolculuğuna uğurlandı.
Ölü sayısının 3'e çıktığı kazada yaralanan 3 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.
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