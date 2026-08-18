Otomobilin, tırın altına girdiği feci kazada can veren Ecem gelinliğiyle son yolculuğuna uğurlandı | Video

18 Ağustos 2026 09:24

Hatay'da tır, otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan ve 4 gün boyunca hastanede yaşam mücadelesi veren 29 yaşındaki Ecem Boşça, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 3’e çıkarken Ecem son yolculuğuna gelinliğine sarılı tabutuyla uğurlandı.