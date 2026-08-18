Batman'da hayrete düşüren olay! Kolundaki alçıya 1 kilo uyuşturucu madde saklamış | Video
18 Ağustos 2026 09:52
Batman'da, kolundaki alçıya 1 kilo 18 gram metamfetamin koyan şahıs tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kararlılıkla devam ediyor. 15 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda, kent girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Otobüste yolcu olarak bulunan şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan detaylı kontrollerde, kolunda bulunan tıbbi alçının içine zulalanmış halde 1 kilo 18 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasını müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:32
04:07
04:35
00:50
06:27
Antalya'da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü: 17 yaralı | Video 18.08.2026 | 08:57
00:36
02:11
00:40
Seyir halindeki halk otobüsü direğe böyle çarptı | Video 18.08.2026 | 08:37
01:40
00:22
Kontrolden çıkan minibüs evin bahçesine uçtu: O anlar kamerada 17.08.2026 | 23:30
00:29
Tramvayın arkasına asılan çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada 17.08.2026 | 21:21
00:53
Devrilen ağaç park halindeki aracın üzerine düştü 17.08.2026 | 18:36
00:35
01:23
01:31
Tunceli’de yaylaları sel vurdu: Üreticiler zor anlar yaşadı | Video 17.08.2026 | 15:42
03:39
00:41
Boya yüklü TIR devrildi, çevredeki araçlar mora boyandı | Video 17.08.2026 | 14:22
00:30
00:56