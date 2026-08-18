Batman'da hayrete düşüren olay! Kolundaki alçıya 1 kilo uyuşturucu madde saklamış | Video 18 Ağustos 2026 09:52 Batman'da, kolundaki alçıya 1 kilo 18 gram metamfetamin koyan şahıs tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kararlılıkla devam ediyor. 15 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda, kent girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Otobüste yolcu olarak bulunan şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan detaylı kontrollerde, kolunda bulunan tıbbi alçının içine zulalanmış halde 1 kilo 18 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasını müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.