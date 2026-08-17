Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor | Video 17 Ağustos 2026 16:39 Çanakkale'nin Ezine ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ezine ilçesi Sarısöğüt köyü yakınlarında otluk alanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.