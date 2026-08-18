Eskişehir merkezli 19 ilde modem dolandırıcılığı operasyonunda 53 şahıs tutuklandı | Video
18 Ağustos 2026 09:48
Kendilerini kurumsal iletişim firması temsilcisi olarak tanıtıp vatandaşları asılsız beyanlarla kandırarak işlevsiz modem satan ve yaklaşık 116 milyon TL haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 82 şüpheliden 53'ü tutuklandı.
Bu yöntemle hesaplarına yaklaşık 116 milyon TL para girişi sağladığı belirlen şebekeye yönelik 14 Ağustos'ta Eskişehir merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 90 şüpheliden 82'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 53'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 29'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 43,5 milyon TL değerindeki 5 otomobil, 1 daire, 1 dubleks villa, 1 arsa ile 13 şirketin banka ve kripto varlık hesaplarına el konulurken, olayla ilgili geniş çaplı tahkikat devam ediyor.
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