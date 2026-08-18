Eskişehir merkezli 19 ilde modem dolandırıcılığı operasyonunda 53 şahıs tutuklandı | Video

18 Ağustos 2026 09:48

Kendilerini kurumsal iletişim firması temsilcisi olarak tanıtıp vatandaşları asılsız beyanlarla kandırarak işlevsiz modem satan ve yaklaşık 116 milyon TL haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 82 şüpheliden 53'ü tutuklandı.