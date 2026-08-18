Video Yaşam Muğla'da feci kaza! Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Muğla'da feci kaza! Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Muğla'da feci kaza! Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı

18 Ağustos 2026 09:13

Muğla’nın Menteşe ilçesinde motosiklet sürücüsü Alican Soydan’ın (35) hayatını kaybettiği kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Kaza, geçen 12 Ağustos günü saat 22.00 sıralarında Muğla-Denizli kara yolu üzerindeki Volkan Sitesi önünde meydana geldi. Alican Soydan idaresindeki 20 ABP 205 plakalı motosiklet ile Can Ö. idaresindeki 48 ALP 485 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alican Soydan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Soydan'ın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kara yolu üzerinde bekleyen otomobilin sol sinyalini yakarak tali yola dönmek için ileri geri gittikten sonra tali yola dönüş yaptığı, bu sırada motosikletin arkadan araca çarptığı ve Soydan'ın da motorun üzerinden yola fırladığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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