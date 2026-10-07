Sancaktepe'de park yeri kavgası cinayetle sonuçlandı! Kavga anı kameraya böyle yansıdı | Video

07 Ekim 2026 12:23

Sancaktepe'de sokak ortasında park yeri tartışması nedeniyle yaşanan kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Kavgayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldıkları adliyede tutuklandı. Şüphelilerin kavga ettikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe, Kemal Türkler Mahallesi'nde 4 Ekim Pazar günü, Kamuran Y. ile 12 yıldır komşu olduğu Yusuf Taylan (34), Hasan T. (65) ve A.T. arasında park yeri nedeniyle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan Yusuf Taylan ve Hasan T., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kavganın ardından evine çıkarak pencereden pompalı tüfekle ateş açan şüpheli Kamuran Y. (51) ise polis tarafından gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı Yusuf Taylan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Kamuran Y.'nin evinin önüne otomobilini park ettiği sırada 3 kişiyle tartışma yaşadığı ve bir süre sonra oğlu F.Y.'nin de aşağı inerek kavgaya karıştığı tespit edildi. Park nedeniyle çıkan kavganın büyümesi üzerine şüpheli Kamuran Y.'nin evinden aldığı bıçakla Yusuf Taylan'ı ağır yaraladığı belirlendi. Şüphelinin olayın ardından tekrar evine çıkarak pencereden pompalı tüfekle ateş açıp 2 kişiyi daha yaraladığı öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan şüphelinin evinde yapılan aramada pompalı tüfek ile birlikte 5 adet kartuş ve 36 adet fişek ele geçirildi. Şüpheliler Kamuran Y. ve F.Y. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.